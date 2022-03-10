Ankara Dersimliler Derneği’nden etkinlik duyurusu

Ankara Dersimliler Derneği, 12 Mart Cumartesi günü Ankara'da, Dersiö Belediyesi Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi'nden getirilecek şair, yazar, siyasetçi, sanatçı mektuplarının ve Alevi Bektaşi yazma eserlerinin (fütüvvetnameler, icazetnameler, cönkler, defterler, belgeler) sergileneceği bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikte, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Ankara Dersimliler Derneği Başkanı Çiğdem Camkıran’ın bir açılış konuşması yapacağı belirtilirken Ahmet Telli, Attila Aşut, Serpil Güvenç, Çağlar Deniz ve Mesut Özcan gibi isimlerin panelde konuşmacı olarak yer alacağı açıklandı.

Öte yandan panel sonrasında sanatçıların katıldığı bir müzik dinletisinin de olacağı kaydedildi.