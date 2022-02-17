​​​​Dersim Belediyesi gelir-gider tablosunu açıkladı

Dersim Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da gelir-gider tablosunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında belediyemiz 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası gelir gider tablosu belediyeye hizmet binamıza asılarak halkımızla paylaşıldı.
Belediyemiz 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arası net bütçe geliri 66.529.612,75 iken 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası bütçe gideri genel toplamı ise 69.710.842,41, 31.12.2021 belediyemizin toplam borcu ise 65.454.829,91 olarak açıklandı."
Gelir tablosu:
Gider tablosu:
Belediyemize ait 2021 gelir gider tablosu halkımızla paylaşıldı.— Dersim Belediyesi (@Dersimbel) February 17, 2022
Şeffaf belediyecilik kapsamında belediyemize ait yıllık gelir gider tablosunu belediye binamıza asarak, halkımızın bilgisine sunduk.
Detaylar için: https://t.co/8WleO6hoiv pic.twitter.com/tVAmahvHx8