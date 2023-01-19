Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre, başsavcılığın yazılı açıklamasında "savcının değiştirilmediği, soruşturmaya ilave bir savcı daha atandığı" bildirildi.

"Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir."