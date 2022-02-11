Ankara Çankaya'da 8 yavru köpeği zehirlediler!

Olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Öveçler Parkı'nda meydana geldi.

Aslı Bayın adlı yurttaş saat 16.30 sıralarında Öveç Vadisi'ne geldiğinde yavru köpeklerin 8'ini ölü, 2'sini de kıvranırken buldu.

Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi.

Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

Aslı Bayın, “Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Biz ekonomik olarak da zor zamanlar geçirsek de kendi boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var” dedi. (İHA)