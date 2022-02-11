İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı

Olay, Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralananlardan 1'i hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)