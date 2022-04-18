Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA'da Ramazan nedeniyle yemekhane tadilata girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket olan ANFA'da ramazanda ilginç bir uygulama başlatıldı.

Ramazan'a girilmesiyle birlikte çalışanlara yemek verilmediği, yemekhanenin de kapatıldığı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre, yemekhane kapalı olduğundan dolayı çalışanlar yemeklerini genel müdürlüğün çevresinde bulunan ağaçların altında yemek zorunda kalıyor.

İşçiler, iş sözleşmesinde yer almasına karşın yemek hakkının gasp edildiğini belirterek tepki göstermelerine karşın konuya ilişkin bir çözüm sağlanmadığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Yemekhane tadilata girdi, yemek ücretleri ödeniyor

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Gültekin soL'a ulaşarak ramazan nedeniyle belediyenin hiçbir şirketinde işçilere yemek verilmemesi gibi bir uygulama olmadığını söyledi.

Gültekin ANFA şirketinin yemekhanesinin kapatılmasına ilişkin ise "Orada 150 kişilik idari personele hizmet veriliyor. Ramazan ayında talep düşünce tadilata girildi. Personeli mağdur edecek hiçbir şey yok. Belediyenin merkez binası ve diğer hiçbir biriminde de böyle bir durum sözkonusu değil" dedi. Gültekin personelin günlük yemek ücretlerinin ödendiğini ve dışarıda yemek yediklerini söyledi.