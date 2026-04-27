Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Şafak'a yalanlama: Mansur Yavaş 'cumhurbaşkanlığına adayım' demedi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 27.04.2026 , 12:06
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, "CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeniden alevlendi" diyerek "Mansur Yavaş'ın parti yönetimine, 'Her koşulda adayım' mesajını ilettiğini" öne sürdü.
Haberde "CHP lideri Özgür Özel'in geçen hafta Yavaş ile gerçekleştirdiği 1,5 saatlik görüşmenin ana gündemi de bu çıktı. Yavaş'ın, İmamoğlu'nun yargı süreci netleşmeden resmi bir ilan yapmayacağı konusunda ise güvence verdiği belirtiliyor" iddialarına yer verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yeni Şafak'ın haberine ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı. Mesajda, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin haberler yalanlandı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'Yavaş, her koşulda adayım dedi' iddialarına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir. Sayın Mansur Yavaş'ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.