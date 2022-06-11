Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kentte bastıran yoğun yağış sonrası uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

34 kente sarı, 12 kente turuncu kodlu uyarıda bulunulurken, Ankara'da da öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de kentteki yoğun yağış nedeniyle uyarı yaptı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın'' denildi.