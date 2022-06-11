Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü’nden, bugün İzmir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur (21-50 kg/m2) beklendiği bildirildi. Kuzey ilçeleri Dikili, Bergama ve Kınık'ta sağanağın yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.
İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapılarak, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Haber Merkezi