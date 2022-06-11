İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü’nden, bugün İzmir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur (21-50 kg/m2) beklendiği bildirildi. Kuzey ilçeleri Dikili, Bergama ve Kınık'ta sağanağın yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.