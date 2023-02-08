Ankara Barosu'ndan sosyal medya kısıtlama tepkisi: İletişim hakkı engellenemez, yayın yasağı getirilemez

Ankara Barosu, “Afet bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca insan Sosyal Medya hesapları üzerinden haberleşerek hayatta kalmaya çalışıyor. Temel insan haklarının başında yer alan iletişim hakkı engellenemez. Yayın yasağı getirilemez” açıklamasını yaptı.
Ankara Barosu, kamuoyunda “basın yasağı getirileceği, sosyal medyanın yavaşlatılacağına” dair bugün bilgiler dolaştığı belirtilerek açıklama yapıldı.
Ankara Barosu'nun açıklaması şöyle:
“Kamuoyunda basın yasağı getirileceği, Sosyal Medyanın yavaşlatılacağına dair bilgiler dolaşmaktadır. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın en örgütlü biçimi Sosyal Medya üzerinden yapılmaktadır. Afet bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca insan Sosyal Medya hesapları üzerinden haberleşerek hayatta kalmaya çalışıyor… Temel İnsan Haklarının başında yer alan iletişim hakkı engellenemez! Yayın yasağı getirilemez!” (ANKA)