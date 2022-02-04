Ankara Barosu'ndan Atatürk anıtına saldırıya ilişkin açıklama

Ankara Barosu, Samsun'daki Atatürk heykeline yönelik saldırı girişimine ilişkin, "Mustafa Kemal Atatürk, aklımızda, yüreğimizde ve ruhumuzda ebediyen var olacaktır. Yapılan tüm alçak provokasyonlar, çirkinlikler ve saygısızlıklar, tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır. Ata’mızın aziz hatırasına yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyor ve hukuki süreci sonuna kadar yakinen takip edeceğimizi önemle bildiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'daki Atatürk'ün heykeline dün yapılan saldırı girişimini lanetlediğini dile getirdi. Açıklama şöyle:

"Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan çirkin saldırıyı büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Atatürk Anıtı’na urgan bağlayarak yıkmak isteyen sefil zihniyet şunu unutmamalıdır ki Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kalbidir, yüreğidir ve hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, aklımızda, yüreğimizde ve ruhumuzda ebediyen var olacaktır. Yapılan tüm alçak provokasyonlar, çirkinlikler ve saygısızlıklar, tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır. Ata’mızın aziz hatırasına yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyor ve hukuki süreci sonuna kadar yakinen takip edeceğimizi önemle bildiriyoruz."