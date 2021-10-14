Ankara Barosu'ndan arzuhalciler hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Ankara Adliyesi ile aile, ticaret ve çocuk mahkemelerinin bulunduğu ek hizmet binalarının çevresindeki arzuhalciler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Barodan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre ‘yalnız avukatların yapabileceği işler’ olarak tanımlanan işleri kanuna aykırı olarak icra eden arzuhalciler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”