Ankara Barosu yöneticileri hakim karşısına çıktı: ‘Erbaş'ın ifadeleri nefret söylemidir’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “tüm salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığı” yönündeki ifadelerle nefret söyleminde bulunduğu hutbeye ilişkin basın açıklaması nedeniyle yargılanan Ankara Barosu eski yöneticileri bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Ankara Barosu yöneticilerinin yargılandığı davada eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ifadelerinin nefret söylemi olduğunu vurguladı.

Erbaş'ın avukatı ise baronun açıklamasının ifade özgürlüğü olmadığını savundu.

Dönemin Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin “kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görüldü.

‘Diyanet, nefret söyleminde bulunmuştur’

Baro yönetimini eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Rıza Türmen savundu. Türmen, Diyanet’in yaptığı açıklamasının bir nefret söylemi olduğunu dillendirerek, “AİHM nefret söylemi ya da nefrete teşvik için şiddet aramayacağını ifade etmiştir. Yetkililerin nefret söylemine karşı önlem almaları gerektiğini belirtmiştir. Cinsel yönelime ayrımcılık ile ırk, kökene yönelik ayrımcılığı bir tutmuştur” diye konuştu.

Mahkeme salonunda ilk kez sanık sıfatıyla yer aldığını söyleyen Sağkan, "İsterim ki savunma yapabileceğim iddianame olsun. Açıklama ortada. Açıklamada asla suç unsuru yoktur. İfade özgürlüğü kapsamında yapılmış bir açıklamadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Sağkan, yaptıkları açıklamanın hakaret içermediğini ve hiçbir din, inanç ile alakası olmadığını kaydetti ve beraatini istedi.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın avukatı, mahkemede “Kuranı” referans göstererek yaptığı açıklamada, tüm din görevlileri adına suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Hukuk müşaviri Bekir Korkmaz, “Hukukun üstünlüğünü savunan baro eliyle halkımız kışkırtılmaya çalışılmıştır” diye konuştu.

Ara karar açıklandı, dava ertelendi

Duruşmada, savcı; sanıkların haklarındaki beraat kararı verilmesi talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme Başkanı, ara kararını açıkladı. Beraat taleplerinin yargılamanın bu aşamasında reddine, davanın üçüncü duruşmasının 9 Mart 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi. (ANKA)

