Ankara 1. Bölge sağcı adaylara mahkum değil: Doğukent’in hikayesi ve TKP'nin adayları

Türkiye’de siyasetin koltuk pazarlıkları, ilkesiz ittifaklar ve sağcılardan sağcı beğenmeye sıkıştığı onlarca seçim bölgesinden biri de Ankara 1. Bölge. CHP listesinden AKP iktidarının sicili kabarık figürlerinden Sadullah Ergin’i Meclis’e yollama planına tepkiler sürerken, bir yandan da kirli koltuk pazarlıkları tam gaz sürüyor.

Ancak Ankara 1. Bölge’de halkın içinde bırakıldığı bu sıkışmışlık haline sokak sokak verilen bir yanıt var. Ankara’nın birçok emekçi semtinde, yurttaşlar kendi adaylarıyla seçimlere giriyor. Cebeci’de, Sokullu’da, İlker’de, Öveçler’de, Esat’ta, Seyran’da, Ayrancı’da, İncesu’da, Tuzluçayır’da, Doğukent’te, 100. Yıl’da ve birinci bölgenin daha birçok noktasında halkın adayları sokak sokak çalışıyor.

Bu çalışmaların emekçilerin sıkıştırılmak istendiği sağcılık yarışına bir yanıt olduğunu belirten TKP, yurttaşları seçeneksiz bırakmayacağını, halkın gerçek temsilcileri için 14 Mayıs’a kadar tüm gücüyle çalışacağını, seçimlerde emekçilerin kendi adaylarına oy vermesi gerektiğini söylüyor.

Bugün TKP’nin Ankara 1. Bölge’de çalışma yürüttüğü onlarca noktadan birine sizleri konuk ediyoruz, Doğukent’e. Yoksul emekçilerin büyük yoğunlukta olduğu Doğukent’te TKP seçim çalışmalarına bir yıl önceden başlarken, buradaki adaylarını geçtiğimiz yıl yaptığı Mamak buluşmasında belirlemişti.

Her gün sokak sokak, kapı kapı gezen ve “Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP’ye” diyerek çalışan TKP’nin bu bölgede Meclis’e göndermek istediği iki emekçi kadın adayı var. Biri Hicran Danışan bir diğeri ise Zeynep Bolat Ünal.

Hem Hicran Danışan hem de Zeynep Bolat Ünal, yalnızlıktan, umutsuzluktan nasıl kurtulduklarını, TKP ile tanışmalarının hayatlarında neyi değiştirdiğini anlattı. Hem Hicran’ın hem Zeynep’in hem de Doğukent Semt Evi’yle birlikte hayatı değişen emekçilerin öyküsü sizlerle…

Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP’ye!

TKP’nin Ankara Birinci Bölge adayları kimler?

ODTÜ’lü İremsu Balcı, mimar Fatma Korur, bir market emekçisi olan Tolga Köksal, sokaklarda lif satarak geçimini sağlamaya çalışan Zehra Canan, Ayrancı’da deprem döneminde sokak sokak dayanışma çalışması yürüten isimlerden biri olan Güven Akdaş, Dikmen bölgesinin adayı olan teknik ressam Şenay Keçeci, bir kadın işçi Asuman Alkoyak TKP’nin birinci bölgedeki adaylarından. TKP’nin bu bölgedeki diğer adayları olan Yıldız Ünal, Güldane Gündüç, Işın Sakallı ve Ulaş Kara da sokak sokak seçim çalışmalarında halkın gerçek adayları olarak “Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP’ye” diyor ve halkın gerçek seçeceğini güçlendiriyor.