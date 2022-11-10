Anıtkabir'deki törende 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenle anıldı. Tören saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı.

Aslanlı Yol’daki korteje AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Atatürk’ün mozolesine gelindi. Erdoğan kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan çelengi mozoleye bıraktı. Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerken, avludaki birkaç kişi “Reis”, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganları attı.

Yönetmelikte 'izin verilmez' yazıyor

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde; “Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.

Daha önce de slogan atılmıştı

30 Ağustos 2022’de, Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmî törende “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı atılmıştı.

29 Ekim 2019’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de Erdoğan katılmış ve “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganı duyulmuştu. Yine 10 Kasım 2019’da da “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı yapılmıştı. (ANKA)