Anıtkabir'deki otomatlar kaldırıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir’e yiyecek ve içecek satışı için otomatik ticari büfeler yerleştirilmesine ilişkin mücadeleyi kazandı.

Anıtkabir Komutanlığı ile yapılan görüşme sonrasında Anıtkabir Komutanlığı otomatların kaldırılmasını sürüncemeye bıraktı. Mimarlar hem Anıtkabir Komutanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu hem de Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na resmi yazılar yazarak fikri takip yaptı. Kamuoyuyla paylaşarak sürecin peşini bırakmadı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Anıtkabir’e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’ndan da ‘kaldırın’ yanıtı geldi.

Kurul, Anıtkabir Komutanlığı’nı uyararak “Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin” dedi. Anıtkabir Komutanlığı Misakı Milli kulesinin yanındaki anıt bloğa bitişik olan otomatları kaldırdı ve orijinal hale getirilmesi için çalışmalara başladı.