Anıtkabir'deki 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganına suç duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atılmıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), slogan atılmasıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Anıtkabir Komutanlığı’nın ilgili personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Sloganların içeriği önemsiz olup, tezahüratın yapıldığı yer ve zamanın önemi bulunmaktadır. Keza, kurucu liderin naaşının bulunduğu Anıtkabir’in herhangi bir yer olmadığı, ’10 Kasım’ tarihinin de herhangi bir tarih olmadığı herkesin malumudur” denildi.

Suç duyurusunda, Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliği’nin, “Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” ifadelerinin yer aldığı 35. maddesine atıf yapıldı.

Dilekçede, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Fiili gerçekleştirenlerin hadsiz tavırları bir kenara dursun, Anıtkabir tören alanıyla ilgili her türlü önlemi alması gerekenin Anıtkabir Komutanlığı ilgili personeli olduğu göz önüne alındığında ilgili personelin ihmal suretiyle görevi kötüye kullanarak kişileri mağduriyetine yol açtığı aşikardır.

Bunun yanında, Anıtkabir'de düzenlenen resmi anma törenleri esnasında yurttaşlar tören alanına alınmamaktadır. Bu kapsamda, tezahüratta bulunan kişilerin kasıtlı ve organize şekilde tören alanına girdiği, bu kişilerin ilgili yönetmelik uyarınca resmi tören sırasında alanda bulunmalarına müsaade edilmeyeceği göz önüne alındığında, girişe yardımcı olan şahısların bulunabileceği ihtimali bulunmakta olup, bu çerçevede soruşturmanın genişletilerek tezahürat yapan kişileri tören alanına getiren ve yurttaşlar içeri alınmazken orada bulunmalarını sağlayan şahıslar hakkında da gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

Daha önce de 30 Ağustos 2022, 29 Ekim 2019 ve 10 Kasım 2019’da resmî törenlerde benzer sloganlar atılmıştı. (ANKA)