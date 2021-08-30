Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

Anıtkabir’deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de devlet erkanıyla birlikte Aslanlı Yol'da yürüdü.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şöyle yazdı:

"Aziz Atatürk, bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatı halinizi ve aziz şehitlerinizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşlıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan TSK’nın caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz.

Demokraside, adalette hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun."