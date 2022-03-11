Anıtkabir çevresindeki 'ticaret yolu' kararı yargıya taşındı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çankaya Belediyesi’nin Belediye Meclis kararı ile önerilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Belediye Meclisinde onaylanarak askıya çıkarılan ‘Çankaya İlçesi Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler, Anıttepe, Maltepe, Yücetepe ve Mebusevleri Mahalleleri sınırlarında bulunan muhtelif sokak ve caddelerin “Ticaret yolu” olarak belirlenmesine’ ilişkin kararı yargıya taşıdı.
Konuya dair "Anıtkabir çevresinde ticaret yolu değil, koruyucu kentsel kararlar alınması gerekir" başlığıyla yayınlan açıklamada, "İlgili kararın verilmesine dair sokak ve caddelerin belirlenmesine yönelik bilimsel ve teknik verilere dayalı bir ihtiyaç analizi yapılmadığı anlaşılmaktadır" ifadesine yerildi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin konuya dair açıklaması şöyle: