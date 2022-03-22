Anıta saldırıyla ilgili yeni gelişme: 'Yıkabilseydim bir ateşi başlatacaktım'

Samsun'da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılarak 29 Ekim 1931 tarihinde Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında kente ayak bastığı noktaya konulan Onur Anıtı'na saldırı düzenlenmişti.

Anıta saldıran ve 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan (25) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, ilk duruşmanın 29 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

ADD'den itiraz

DHA'nın haberine göre, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Onur Anıtı'na yönelik saldırı ile ilgili hazırlanan iddianameye itiraz edeceklerini açıkladı. İddianamenin eksik olduğunu belirten ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, TCK 216, 309 ve 302 maddelerinin de eklenmesini talep etti. Davaya müdahil olmak için mahkemeye dilekçe sunduklarını belirten Özkefeli, "Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan davanın iddianamesine bakacak olursak, kişiler sadece 5816 Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve kamu malına zarar verme suçlarından yargılanmalarına karar verilmiştir. Bu iddianamenin Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun ve Genel Merkezimiz tarafından eksik olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

'Failler ve destekçileri ortaya çıkarılmalı'

Özkefeli, "Bu eylem sadece Samsun halkını değil; tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır. Eylemleri ile hem Atatürk'e hakaret etmişler hem de TCK'nın 216'ncı suç maddesi olan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılaması' suçunu işlemişlerdir. Ayrıca yine şahsın ifadesinde, 'Yıkabilseydim bir değişikliğin ateşini başlatmış olacaktım' sözleri de TCK’nın 309'uncu maddesinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini ihlal suçu' da işlediği aşikardır. Yine bu eylemle TCK'nın 302'nci maddesinde yer alan 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçu da yer almaktadır. Bu suçun asli faillerinin yanında destekçi ve özellikle azmettiricilerinin de tespitini ve olayın tüm ayrıntıları ile aydınlığa çıkmasını yüce yargıdan bekliyoruz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.