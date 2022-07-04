Anıt ağaçlar kesildi: AKP'li vekil bile tepki gösterdi

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Nallıhan’daki Sarıçalı Dağı Milli Parkı’nın kuzeyindeki ormanlık alanda 50’den fazla anıt ağacın kesildiğini açıkladı.

Kesilen ağaçlar 50-1100 yaşları arasında

Orman Genel Müdürlüğü'nün uygulamasına tepki gösteren Ceylan, “Yaptığımız incelemeler neticesinde yapılan ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak Amenajman Planı’na aykırı olduğuna bizzat şahit olduk. Kesilen 50 civarındaki anıt ağacın 80- 140 cm çapında, yaklaşık 50 – 1100 yaşlarında olduğu anlaşılmış olup, bu manzara karşısında üzüntümüzden kahrolduk. Bu vahim hata meslek taassubu çerçevesinde düşünülerek konunun kapatılmasına müsaade edilmemelidir. Konu meslek taassubu dışında değerlendirilerek tarafsız bir şekilde incelenerek bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır” dedi.

Ucuz ithalatla büyüyen sektör gözünü ülke ormanlarına dikti

Türkiye’de son yıllarda hızla artan endüstriyel odun üretimi orman varlığını tehdit eder boyuta ulaştı. Geçmişte çoğunlukla Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerden ithal edilen ‘ucuz’ hammaddeye dayalı olarak büyüyen endüstriyel ahşap ve yonga-levha sektörü, önce dövizdeki artış, ardından da bu ülkelerin ihracata kısıtlama getirmesiyle gözünü Türkiye ormanlarına dikti.

OGM verilerine göre üç kattan fazla artış

Orman Genel Müdürlüğü’nün Ocak 2021’de yayımladığı performans programında, sektördeki kapasite artışına paralel olarak ormanlarda bakım kesimlerinin yapıldığını ve bunun sonucunda da önceki yıllarda 7 milyon metreküp olan endüstriyel odun üretiminin 22,1 milyon metreküpe yükseldiği bilgisine yer veriliyor. Ahşap endüstrisinin ürettiği ürünleri önemli bir ihracat kalemi olarak gören OGM, sektörün uluslararası ticarette de önünün açıldığını savunuyor. Konunun uzmanlarının verdiği bilgiye göre ise ormanlardan elde edilen odun üretiminin 40 ila 50 milyon metreküp seviyesine çıkarılmak istendiği öne sürülüyor.

OGM’nin kesim uygulamaları bu endişeleri doğrular nitelikte. Ancak ormansızlaşma endişesi yaratan aşırı ağaç kesimlerine orman köylülerinden meslek odalarına, doğa koruma örgütlerinden yaşar savunucularına kadar her kesimin tepkisini çekiyor.

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da OGM’nin uygulamalarına tepki gösterenler arasında. Geçmişte Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü yapan Nevzat Ceylan, seçim bölgesi de olan Nallıhan ilçesinde OGM eliyle yapılan ağaç kıyımının ayrıntılarını Meclis'te anlattı.

Nallıhan biyoçeşitlilik zengini

Nallıhan ilçesinin coğrafi yapısının, ülkemiz coğrafyasının özeti gibi olduğuna işaret eden Ceylan, konuyla ilgili basın açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu bölge İç Anadolu’dan Karadeniz’e geçiş zonunda bulunmaktadır. Ama en önemlisi de ülkemizdeki 3 Bitki Coğrafyası’nın (Avrupa – Sibirya, İran – Turan ve Akdeniz) tam kesiştiği noktası Nallıhan Sarıçalı Dağı’dır. Bundan dolayı da bu bitki coğrafyalarına ait bitki türleri ile çok zengin biyoçeşitliliğe sahiptir.

Bu özelliğinden dolayı Sarıçalı Dağı; 46. Milli Park olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 21 Ekim 2021 tarihinde koruma statüsüne kavuşturulmuştur. 1740 rakımlı bu bölgede 600 civarında anıt özelliği taşıyan 70 ile 180 cm çapında 500 ile bin 200 yaş aralığında karaçam, kasnak meşesi, ardıç ve fındık ağaçları bulunmaktadır. Burada ayrıca 936 tür ve tür altı takson bitki çeşitliliği ile 119 endemik tür mevcuttur. Bu haliyle Sarıçalı Dağı ve etekleri Anıt Ağaç Müzesi özelliği taşıyan ülkemizde eşi bulunmayan tek ekosistemdir. Sarıçalı Dağı’nda sadece anıt ağaçlar bulunmamaktadır. Burası yüzyıllardır civar köylerin ortak ‘Hacet Bayramı’ yaptığı, sosyal ve kültürel özellikleri olan kutsal bir dağ olarak kabul edilmektedir.

OGM, bölgenin milli park olmasını istemedi

Sarıçalı Dağı Milli Parkı’nın kuzey eteklerinde çok sayıda anıt ağaç olmasına ve mutlak korunması gereken ekosistem olmasına rağmen Orman Genel Müdürlüğü bölgenin milli park sınırına dahil edilmesine, üretim yapmak amacıyla, tüm ısrarlarımıza rağmen izin vermemiştir.

Doğa koruma fonksiyonlu orman alanı olarak ayrıldı

Bölgenin hassas bir ekosistem olmasından dolayı ormancılığın anayasası olarak kabul edilen Amenajman Planı’nda bu alanın büyük bölümü; meyilin fazla, toprağın sığ, taşlık ve kayalık olmasından ve erozyon riski taşıdığı için bu bölgede ekonomik anlamda işletmecilik yapmanın, yani ağaç kesmenin ormana ve doğaya olumsuz etkiler yapması söz konusu olduğunu belirterek, Doğa Koruma Fonksiyonlu Orman Alanı olarak öngörülmüştür. Bu ormanlarda ve eğimi yüzde 60 üzerinde olan ormanlarda silvikültürel müdahaleler yapılamaz. Aslında ana amaç bu ormanların doğal haliyle olduğu gibi korunmasıdır. Amenajman Planındaki bu açık öngörüye rağmen, plana aykırı olarak bakım yapmak bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağaç kesilmiş bulunmaktadır. Bu kesilen ağaçlardan 50 civarındaki ağaç ise anıt ağaç özelliği taşımaktadır. Nallıhanlı olmam ve bölgede geçmişte Orman İşletme Şefliği yapmamdan dolayı, ayrıca Milli Parklar ve Av – Yaban Hayatı Genel Müdür görevinde bulunan birisi olarak; yapılan ağaç kesimlerini yerinde görmek üzere bölgede bizzat konu uzmanlarıyla teknik incelemelerde bulunduk.”

'Nallıhan Orman İşletmesi'nin anıt ağaçları kesmesi telafi edilemez'

Bölgede yaptığı incelemeler neticesinde yapılan ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak Amenajman Planı’na aykırı olduğuna bizzat şahit olduğunu anlatan AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, gördüğü manzarayı şöyle anlattı: “Kesilen 50 civarındaki anıt ağacın 80- 140 cm çapında, yaklaşık 50-1100 yaşlarında olduğu anlaşılmış olup, bu manzara karşısında üzüntümüzden kahrolduk. Kesilen ağaçların bulunduğu alanda meyil %70-80 civarında olup, toprağı sığ ve ana kaya ile kaplıdır. Kesilen ağaçların kökleri incelendiğinde 3-4 ağaçta çok az çürük bulunduğu, tamamına yakınının çok sağlıklı olduğu, ayrıca sadece bir-iki devrik ağaca rastlandığı gözlemlenmiştir.

Kesilen ağaçları taşımak için yol açıldı

Kesilen anıt ağaçların etrafında genç ağaçlar bulunmadığı için, alan açık hale gelmiş ve erozyonu tetikleyecek boyuta ulaşmıştır. Toprağın sığ ve kayalık olmasından dolayı genç bireylerin yetişmesi ve gelişmesi küresel iklim değişikliği de göz önüne alındığında mümkün görülmemektedir. Bu kesilen ağaçları taşımak için 40-50 metre aralıklarla yol şebeke planı olmadan, yangın yolu olarak kullanılması da mümkün olmayan sürütme yolları açılmıştır. Bu yollar açılırken ağaçlar ve orman tahrip edilmiştir.”

'Anıt ağaçlar ülkemizin ortak mirası'

Böylesine özellikleri olan bir ekosistem ve anıt ağaçların bulunduğu doğal yaşlı ormanların ülkemizde artık kalmadığını söyleyen Ceylan, “Benim de görev yaptığım ve yetişmemde büyük katkıları olan Orman Teşkilatı büyük ve güçlü bir teşkilattır. Mühendisinden işçisine kadar çalışanları son derece fedakardır. Ormanları korumak ve yangınlarla mücadele etmek için gece gündüz cansiperhane görev yapmaktadır. Ülkemizin bu önemli kuruluşu artık statükocu odun ormancılığından, ekosistem ormancılığına geçmelidir. Bütün sorun bu geleneksel anlayıştan kaynaklanmaktadır. Bu vahim hatalara ülkemizin her tarafında maalesef rastlanmaktadır. Ormanlardaki aşırı ağaç kesiminden çok rahatsız olan orman köylüleri, orman teşkilatından artık ormanları korumak için mücadele etmektedir. Bu vahim hata meslek taassubu çerçevesinde düşünülerek konunun kapatılmasına müsaade edilmemelidir. Konu meslek taassubu dışında değerlendirilerek tarafsız bir şekilde incelenerek bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır. Bütün dünyayı tehdit eden ve varlığını her gün yaşayarak hissettiğimiz küresel ısınmayı önleyecek olan, en çok karbon tutan doğal yaşlı ormanlar ve anıt ağaçlardır” diye konuştu.

'Anıt ağaçlar tescil edilmelidir'

“Bu tür anıt ağaçlar eğer şimdiye kadar tescil edilmemişse bu başta orman teşkilatı olmak üzere ilgili kuruluşların ihmal ve kusurudur” görüşünü dile getiren Ceylan, “Ülkemizde tüm anıt ağaçların tespit ve tescili için seferberlik başlatılmalıdır. Bu anıt ağaçlar ve doğal yaşlı ormanlar dünyanın ve ülkemizin ortak değeridir. Nasıl tarihi ve arkeolojik yapılar koruyarak gelecek kuşaklara miras bırakıyorsak, bu anıt ağaçlara da bu gözle gözümüz gibi bakarak korumalıyız. Bu nedenle sebebi ne olursa olsun ormancılık tabiriyle (ister bakım ister gençleştirme) bu ağaçları kesmeden önce bir kere değil bin kere düşünmeliyiz. Ormandaki anıt ağaçlar, ölü ağaçlar, ağaç kovukları, kurumuş dallar ormandaki biyolojik çeşitliğin ve genetik geleceğin devamını sağlayan orman ekosisteminin en önemli unsurları olduğu göz önüne alınarak uygulama yapılmalıdır” dedi.