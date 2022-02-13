Anestezisiz kısırlaştırma yapıp köpeğin ölümüne yol açan veterinere soruşturma

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir köpeğe anestezi verilmeden kısırlaştırma yapılıp ölümüne neden olunduğuna ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Büyük tepkiye yol açan olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.