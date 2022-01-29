Yetkililerin ilgilenmediği sokak hayvanlarına sahip çıktılar

Tüm Türkiye'de iktidarın ve yerel yönetimlerin açlığa ve soğuğa mahkum ettiği sokak hayvanlarına yurttaşlar sahip çıkıyor.

Bunun son örneği Defne'de yaşandı.

Defne Değişim Hareketi'nin çağrısıyla yurttaşlar bir araya gelerek sokak köpekleri için besleme çalışması yaptı.

Hareket adına konuşan Hizam Hasırcı, "Yaşam alanlarımızın önemli bir varlığı olan hayvanların kendi yaşam alanları küçüldükçe yaşam süreleri kısalmakta, insanlar tarafından hayvanlara yönelik olumsuz davranışlar artmaktadır. Oysa tüm canlıların yaşama hakları vardır. Bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir. Bugün bizler, burada farkındalık yaratmak ve yetkililerin görevlerini hatırlatmak için bir araya gelmiş durumdayız. Son günlerde Hatayımız'da yerel yönetimlerin sorumsuzluğu sonucu hayvanların özellikle sokak köpeklerinin barınak yetkilileri tarafından mahallelere gelişi güzel bir sekilde salıverildigine şahit oluyoruz" dedi.

Hisarcı, "Bu çetin kış koşullarında açlığa mahkum bırakılan sokak hayvanlarına aş vermek öncelikle yönetimlerin sorumluluğudur. Sorumlular görevlerini yapmayarak, masum çaresiz, aç durumda olan köpekleri mahallelere bırakarak daha da büyük sorunlara sebep olmaktadır" diye konuştu.



"Buradan barınak yetkililerini öncelikle kınıyoruz ve göreve davet ediyoruz" diyen Hisarcı, şöyle konuştu:

Bizler doğasına, hayvanına, insanına sahip çıkmayı amaç edinmiş duyarlı sorumlu vatandaşlar olarak hayvanlarımıza sahip çıkmak için ve en azından çetin kış koşullarında hayvanlara sıcak bir yuva ve ve yiyecek saglamak adına bir kampanya başlatma kararı aldık. Bu kampanyanın amacı toplumdaki duyarlılığı arttırmak, farkındalık yaratmak ve sorumsuz duyarsız yetkililere görevlerini hatırlatmak için yerel ve ulusal bir kamuoyu oluşturmaktır.

Elbette tek başımıza bu sorunu tamamen çözemeyiz, fakat bizler en azından bu soruna somut bir adım atmış oluyoruz. Kampanyamız ana teması simgesel olarak "bu sefer kazanlar masum çaresiz hayvan dostlarımız için kaynayacak". Bu çağrımız ile duyarlı kisileri, kurumları, dernekleri kampanyamıza destek vermelerine davet ediyoruz.

Yapılan açıklamanın ardından yurttaşlar hayvanlara yönelik besleme çalışması yaptı.