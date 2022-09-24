Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sayısı artıyor

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar sonuçlandırılan başvurulardan yaklaşık 30 bininde hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkemenin bu hükümlerinin yüzde 70'ini ise "adil yargılanma hakkının ihlali" oluşturdu.

2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu. Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti. Bu sayı 2017'de 40 bin 530 olarak belirlendi. 2018'de ise başvuru sayısı 38 bin 186'ya düştü.

2019'da 42 bin 971 olan bireysel başvuru sayısı 2020'de 40 bin 402, 2021'de 66 bin 121, bu yılın ilk 6 ayında ise 67 bin 395 olarak kayıtlara geçti.

Yüksek Mahkeme 327 bin başvuruyu karara bağlarken, karar bekleyen yaklaşık 123 bin bireysel başvuru bulunuyor.