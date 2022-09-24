Yargıdan SGK tarafından karşılanmayan kanser ilacı hakkında karar

Emekli H.G.'ye kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için ‘lenvatinib’ etken maddeli ‘Lenvima’ adlı ilacın kullanılacağı belirtildi.

H.G. yurtdışından getirilen ve kürü bin 300 avro olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. SGK ilacın "Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı" yönünde cevap verdi.

Yargıya başvurdu

DHA'nın haberine göre, H.G. avukatı Eliz Atlı aracılığıyla Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını ve bir an önce tedaviye başlanması için ilacın SGK tarafından karşılanması talebinde bulundu.

Dilekçede, "İlacın SGK tarafından karşılanmaması, müvekkilin tedaviye ulaşmasını engelleyecek ve müvekkili her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştıracaktır. Bundan dolayı sayın mahkemeden talep ettiğimiz teminatsız yürütmenin durdurulması müvekkil bakımından hayati önemi haizdir. Karar verilmemesi halinde, müvekkilin tedavisinin devamı için çok önemli olan ilacın parası karşılanamayacak ve sağlığı bakımından telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkması gündeme gelecektir" denildi.

Dilekçede, daha önce verilen benzer kararlar ile birlikte hastane raporları da sunuldu.

Mahkemeden 'SGK karşılasın' kararı

Başvuruyu değerlendiren Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi ise 7 gün içinde karar vererek SGK’nın kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Kararda dava konusu işlemin, davacının yaşam hakkıyla ilgili olduğu belirtilerek, ilacın davalı idarenin savunması alınıncaya ya da savunma süresi geçtikten sonra yeniden karar verilinceye kadar SGK tarafından karşılanmasına hükmedildi. Ayrıca dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı örneğinin savunma ile birlikte mahkemeye gönderilmesi istendi.