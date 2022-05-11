Anayasa Mahkemesi’nden ‘yabancı gelin’ kararı

Kamuoyu Türkiye’de bulunan yabancıların sınır dışı edilmesini tartışırken Anayasa Mahkemesi’nden sürpriz bir “yabancı gelin” kararı geldi. Kısa Dalga’dan Ersan Tatar’ın haberine göre Yüksek Mahkeme, evlilik birliği olmadan bir Türk vatandaşından çocuk dünyaya getiren Kazakistanlı genç kadının sınır dışı edilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin 16 Mart’taki kararı, İstanbul’da yaşayan Kazakistan vatandaşı Aısulu Aldenova’nın sınır dışı edilmesi sürecine ilişkin yaptığı bireysel başvuru sonucunda verildi.

Karardaki bilgilere göre, 1990 doğumlu Aısulu Aldenova’ya 17 Ocak 2017’de kısa dönem ikamet izni verildi. Aldevova bu süreçte E.Ü. isimli bir Türk vatandaşı ile tanıştı ve aralarında duygusal ilişki başladı. Bu birliktelik sırasında Aısulu Aldenova hamile kaldı. Genç çift evlilik kararı aldı ve nişanlandı. Aldenova ülkesine giderek “evlenme ehliyet belgesi” aldı. Aldenova bu süreçte İstanbul’da bir restoranda kaçak işçi olarak çalışmaya başladı. Bu durum yapılan denetimler sırasında tespit edilerek tutanak tutuldu.

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi bu tutanağa dayanarak Aldenova’nın çalışma izni olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verdi, 30 gün içinde de “Türkiye’yi terke davet” edildi.