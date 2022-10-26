Anayasa Mahkemesi HDP'ye 30 günlük ek süre verdi

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.

HDP'nin talebini kabul eden AYM, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.

HDP kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen ve AYM Genel Kurulu tarafından 12 Mayıs’ta kabul edilen ek deliller 26 Mayıs’ta HDP Genel Merkezi’ne yetkililer tarafından tebliğ edilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığı" gerekçesiyle HDP'nin temelli kapatılması ve partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da bulunduğu 687 üyeye siyasi yasak getirilmesi talep edilmişti. İddianame, 17 Mart 2021'de AYM'ye gönderildi.

Söz konusu ek deliller arasında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına gerekçe yapılan fezleke ile eski milletvekili Behçet Yıldırım hakkında açılan soruşturmaların yer aldığı bildirilmişti. AYM, ek delillere dair beyanda bulunması için HDP'ye 30 gün süre vermişti. HDP'yse gönderilen belgelerin tamamına ulaşılmaması sebebiyle AYM'den ek süre talep etmişti. 19 Nisan 2022'de HDP Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını sunmuştu.

Ayrıca dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 19 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti.

Karar AYM heyetinde

Yazılı savunma süreçlerinin tamamlanması ardından AYM tarafından belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

AYM geçtiğimiz ay, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetmişti. Ancak ek delil dosyası için 30 gün ek süre daha vermişti. AYM'nin bugünkü kararında 30 günlük ek süre verildi.

Kapatma davasına karşı hamle

AYM'de HDP'nin kapatılması kararı çıkması ihtimaline karşı HDP'de yeni parti örgütlenmesi planlandı. Yeşil Sol Parti, HDP'nin kapatılması halinde seçim partisi olarak düşünüldü.

Kapatma davasının seçimler öncesinde sonuçlanması halinde HDP'nin Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere gireceği bildirilmişti.