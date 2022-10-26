HDP: Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren HDP'den yapılan açıklamada "Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır, bilimin ve meslek onurunun gereğini yerine getirmiştir" denildi.

HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması iktidarın suçlarını örtbas etme telaşıdır. Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır, bilimin ve meslek onurunun gereğini yerine getirmiştir. Bu saldırılarla gerçeği gizleyemez, toplumu susturamazsınız" ifadelerine yer verildi.