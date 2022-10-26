HDP: Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır

HDP'den yapılan açıklamada TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin olarak 'iktidarın suçlarını örtbas etme telaşı' denildi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren HDP'den yapılan açıklamada "Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır, bilimin ve meslek onurunun gereğini yerine getirmiştir" denildi.

HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması iktidarın suçlarını örtbas etme telaşıdır. Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır, bilimin ve meslek onurunun gereğini yerine getirmiştir. Bu saldırılarla gerçeği gizleyemez, toplumu susturamazsınız" ifadelerine yer verildi.

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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı