Anaxagoras belgeseli Artı TV'de yayında

Batı Anadolu’daki site devletleri içinde yer alan Klazomenai’da M.Ö. 510 yılında (Bugünkü Urla) doğmuş olan filozof Anaksagoras (Anaxsagoras)’ın yaşamını ve öğretisini konu alan ve çekimleri Urla’da yapılan “Rasyonel Bir Filozof Anaksagoras” belgesel filmi Artı TV’de yayına girdi.

Edinilen bilgiye göre, ilk gösterimi 24-25 Temmuz’da Artı TV’de gerçekleştirilen uzun metrajlı belgesel 46 dakikalık bir çalışma.

Senaryosunu gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği “Rasyonel Bir Filozof Anaxagoras” adlı belgesel filminin kameramanlığını Umut Çınkır yaptı. Belgeselde Anaksagoras’ı Feridun Hamarat, öğrencileri ise Sevinç Öztürk ve Gültekin Çavga antik dönem kıyafetlerle canlandırdığı belirtildi.

Artı TV kanalında yayına giren belgesel film, Ege’de Antik çağın önemli kentlerinden Klazomenai doğmuş ve düşünce tarihine adını yazdırmış olan Anaxagoras’ın yaşamı ve onun felsefesini işliyor. Belgeselin, İzmir’in Urla İlçesinde ve bölgenin Efes, Priene, Miletos ve Didim Apollon Tapınağı gibi antik yerleşimlerde çekildiği vurgulandı.