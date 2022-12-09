Anavatan Partisi İl Başkanlığı kundaklandı: 'Çocukluk arkadaşımı uyuşturucuya alıştırdılar'

Anavatan Partisi Adana İl Başkanlığı binasına gelen üç kişi içerideki eşyaları çakmakla ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, binada büyük zarar oluştu.

DHA'nın haberine göre; başka bir olay nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 Aralık’ta tutuklanan Anavatan Partisi Adana İl Başkanı Mehmet Üveyik’in şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ali Y., Burak E. ve Muharrem Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ali Y. ifadesinde, “Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. Ayrıca Mehmet Üveyikin bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. İçeride kimseyi bulamayınca, ayrıldım. Binayı ben kundaklamadım” dedi. Diğer şüpheliler ise Ali Y. ile birlikte olduklarını ancak binayı kundaklamadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.