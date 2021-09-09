Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Demirören Mahallesi'nde saat 17.55'te orman yangını çıktı.
DHA'da yer alan habere göre, Antalya Mersin D-400 Karayolu Gazipaşa çıkışı ikinci tünelin çevresine yakın bir alanda çıkan yangın nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapatıldı.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 22 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 4 iş makinesiyle müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle tünelin üst kısmına sıçrayan alevler, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu ise yangının rüzgardan dolayı çarpışan elektrik tellerinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.
Yangının kesin çıkış nedeni henüz bilinmezken yaklaşık 30 hektar kızılçam ormanın zarar görüldüğü bildirildi.