Anagold taşeronu İliç’te 'ihmal var' diyen iş güvenliği uzmanını işten attı

Erzincan İliç'teki maden faciasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında üç hafta geride kaldı. İşçilerin arandığı siyanürlü toprakta devam eden kaymalar nedeniyle kurtarma çalışmalarına sıkça ara veriliyor. Ne işçilerin yerleri tam olarak tespit edildi, ne de bundan sonra ne olacağına ilişkin net bir açıklama yapılmış durumda.

İşçilerin olaydan günler önce liç yığınındaki çatlakları fotoğrafladığı ve yöneticilere bildirdiği Bakan tarafından da doğrulanmıştı. Madende ihmale dikkat çeken isimlerden biri de Anagold’un taşeronu Çiftay A.Ş’de çalışan iş güvenliği uzmanı Muhammed Budak'tı.

'Çatlaklara rağmen işi durdurmadılar'

Budak, göçüğün yaşandığı günün sabahında çatlaklar meydana gelmesine rağmen maden müdürleri ve iş güvenliği müdürünün işi durdurmadığını, 9 işçinin bu ihmaller sebebiyle siyanürlü toprak altında kaldığını söyledi. Asıl sorumlular olarak maden müdürleri Cengiz Demirci, Kenan Özdemir ve Selcuk Çiftlik’i işaret eden Budak, bir mühendisin ise tüm birimlere e-posta attığını ve sorumluluğu sayesinde yüzlerce insanın hayatının kurtulduğunu ifade etti.

Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NOW TV’ye verdiği röportajın ardından işten çıkarıldığını duyurdu.

Budak’ın paylaşımının tamamı şöyle:

Bilgi paylaşılmıyor: Sadece 'bekleyin' denildi

Aileler maden sahası önündeki bekleyişini sürdürüyor. Madencilerin yakınları yetkililerin kendilerine “Bekleyin, bu süreç uzun bir süreç” dediğini aktarıyor. Arama çalışmalarına ilişkin günler kamuoyuyla bilgi paylaşılmıyor.

Adli ve idari soruşturmalar devam etse de facianın nedenleri aydınlatılamadı. TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulacağı bildirilmişti. Komisyon için hazırlıklar sürerken Meclis tatile gidiyor. İlgili kanun iki gün içerisinde kabul edilse dahi komisyonun faaliyetleri aksayacak.

Olayından ardından 8 kişi gözaltına alınmıştı. İkisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunlarda biri de şirketin Türkiye'deki müdürü Cengiz Demirci'ydi.

İliç'teki göçükten 11 gün sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı maden genel müdürlüklerinde de görevden almalar yapıldı.