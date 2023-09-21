Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 46 gün trafiğe kapatılacak

İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesim, 25 Eylül-9 Kasım'da onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle trafiğe kapalı olacak.

Söz konusu süre boyunca Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.