Anadolu Grubu biralarına 2,5 lira zam

Değerli dostlar; Yangınlarla olan mücadelemiz sürerken, bu zam meselesine değinmek zorunda kaldım, gerçekten çok zor süreçten geçiyoruz sadece bilgi amaçlı Rt ve Fav yapmanız önemli değil zam geçişi olmuştur. Tekrardan Özür diliyorum elbette şimdi sırası değil diyebilirsiniz 🙏 pic.twitter.com/cKY5mKWo5A