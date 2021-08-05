Anadolu Grubu biralarına 2,5 lira zam

Anadolu Grubu'nun yeni açıkladığı zamlı listeye göre 50 cl'lik Efes Pilsen'in tavsiye edilen satış fiyatı 12,25 liradan 14,75 liraya yükseldi.

Haber Merkezi

Anadolu Grubu, ürettiği biralara yapılan yeni zamları açıkladı. Yeni zam listesine göre Efes grubuna dahil en ucuz 50 cl’lik şişe bira 13,75 lira, 45 cl’lik Varım ise 11,50 lira oldu.

Zamın öncesinde 50 cl'lik Efes Pilsen'in tavsiye edilen satış fiyatı 12,25 lirayken, artık bu fiyat 14,75 lira oldu.

Zamlar Efes, Bomonti, Miller, Bud, Beck's, Corona, Duvel, Grolsch, Hoegaarrden, Erdinger, Amsterdam ve Marmara Gold dahil tüm Anadolu biralarını etkiledi.

Yeni zamlı liste Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Diğer bira üreticileri henüz zam yapmadı.

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