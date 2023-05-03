Anadolu Efes'ten Chris Singleton'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Anadolu Efes Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki uzun forvet oyuncusu ABD'li Chris Singleton'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Chris Singleton'a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."