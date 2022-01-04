Anadolu Efes'te artan vakalar nedeniyle Bayern Münih maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Covid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasının tehir edildiği belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Ligi ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.