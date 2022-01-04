Anadolu Efes'te artan vakalar nedeniyle Bayern Münih maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Covid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasının tehir edildiği belirtildi.
Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.
Öte yandan Avrupa Ligi ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.
.@FCBBasketball karşılaşmasının ertelenmesine dair açıklama. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/YeulRDuL1E— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 3, 2022