Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi belli oldu

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 2. bitiren Olimpiakos ile 7. sırada tamamlayan Monaco'nun çeyrek final eşleşmesinde tur atlayan taraf Yunan ekibi oldu.

Seride 2-2'lik eşitlikten sonra Pire'de çıkılan 5. maçta Olimpiakos, nesef kesen mücadelede kendi seyircisi önünde Monaco'yu 94-88 yendi ve durumu 3-2'ye getirip turnuvada Final Four'a yükselmeyi başardı. Olimpiakos, Final Four'da Anadolu Efes ile eşleşti.

Olimpiakos'ta McKissic 18 sayı atarken; Monaco'da Mike James 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve 10 da asist yaparak double double yaptı.

Final Four'un diğer ayağında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid eşleşmişti.

Turkish Airlines EuroLeague'de Final-Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.