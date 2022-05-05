UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin ismi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Villarreal’i eleyerek ilk finalist olan Liverpool’un ardından Real Madrid de 4-3’ün rövanşında Manchester City’i evinde 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Manchester City’nin golünü Mahrez atarken; Madrid adına goller Rodrygo (2) ve Karim Benzema’dan geldi.

Final 28 Mayıs’ta Paris’te

3 Mayıs oynanan diğer yarı finale karşılaşmasında Liverpool, Villarreal’i eleyerek finale yükselen ilk takım olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile Manchester City arasında oynanacak.