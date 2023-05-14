Anadolu Ajansı (AA) yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirterek "Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Anadolu Ajansı: Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz
AA yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirterek iddialara yanıt verdi.
Haber Merkezi
Anadolu Ajansı (AA) yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirterek "Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.