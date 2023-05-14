Anadolu Ajansı: Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz

AA yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirterek iddialara yanıt verdi.

Haber Merkezi

Anadolu Ajansı (AA) yazılı bir açıklama yaparak kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirterek "Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

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