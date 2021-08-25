Anadilde aşı kampanyasına kaymakamlık izin vermedi

Covid 19 pandemisine karşı aşılama oranlarının Türkiye ortalamasının altında olduğu Doğu illerinde sağlık emekçileri halkı bilgilendirmek, aşılama oranlarını artırmak için çaba sarfediyor. Bu girişimlerden birisi Mardin Kızıltepe Kaymakamlığı'nın yasakçılığına takıldı.

Urfa ile birlikte aşılama oranın en düşük olduğu illerden biri olan Mardin'de, Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılması planlanan aşı kampanyasına Mardin Kızıltepe Kaymakamlığı'nca izin verilmedi. Mardin Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın bir araya gelerek yaptığı çalışmaya izin verilmemesi ise tepkiyle karşılandı.

Aşı karşıtlığının da etkili olduğu bu yerleşim birimleri aynı zamanda Türkçenin günlük hayatta etkin olarak kullanılmadığı ve aşı kampanyaları hakkındaki yaygın propaganda çalışmalarının yetersiz olduğu yerlerden.

Engelleme kararına Mardin Valiliği'nin "15 Günlük Eylem Yasağını" bahane gösteren Kızıltepe Kaymakamlığı halkı aşılamaya davet eden bildiri ya da broşür dağıtımına izin vermedi.