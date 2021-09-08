Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi.
Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak'
MEB, ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda yapılacaklara ilişkin açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi.
Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.