Amerikancı Bolivya hükümeti protestolara karşı orduyu devreye sokuyor

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Bolivya’da parlamento, hükümet karşıtı protestocuların kurduğu yol blokajlarının kaldırılması için ordunun kullanılmasına olanak tanıyan yasayı kabul etti.

Yeni düzenleme, askerlerin protestoculara karşı güç kullanmasının önünü açarken, çatışma durumlarında askerlere “hukuka uygunluk karinesi” de sağlıyor.

Yol blokajlarına karşı askeri müdahale yasası

Bolivya’da Temsilciler Meclisi, pazar günü gece boyunca süren görüşmelerin ardından Devlet Başkanı Rodrigo Paz’a yol blokajlarını dağıtmak için orduyu kullanma yetkisi veren yasayı kabul etti. Daha önce Senato’dan geçen düzenlemenin Paz tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Castro, oylamanın ardından “Bu yasa kabul edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Ülkede haftalardır süren protestolarda ordu şimdiye kadar yalnızca çevik kuvvet polislerine destek amacıyla kullanılmıştı. Yeni yasayla birlikte askerlerin doğrudan müdahale yetkisi genişletilecek.

Askerlere 'hukuka uygunluk karinesi'

Yaklaşık 100 yol blokajının kurulduğu ülkede yetkililer, eylemlerin gıda ve ilaç tedarikinde aksamalara yol açtığını savunuyor. Cumartesi günü San Julian kasabasında çevik kuvvet polisleri, askeri araçların desteğiyle bir yolu açmaya çalışırken protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocular ise taş atarak ve lastik yakarak polis ilerleyişini durdurmaya çalıştı.

Yeni yasa, askerlerin protestoculara karşı güç kullanmasına izin vermesinin yanı sıra çatışma durumlarında onlara “hukuka uygunluk karinesi” tanıyor. Buna göre askerlerin eylemleri, aksi kanıtlanana kadar hukuka uygun kabul edilecek.

Bolivya parlamentosu geçen ay da protestolara karşı ordunun kullanımını kısıtlayan 2020 tarihli yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Yakıt sübvansiyonları, enflasyon ve düşük ücretler

Protestolara çiftçiler, madenciler ve ulaşım sendikaları öncülük ediyor. Eylemler, ülkede artan enflasyon, düşük ücretler ve Paz hükümetinin yakıt sübvansiyonlarını kaldırma hamlesine karşı büyüyen tepkinin ortasında gerçekleşiyor.

Geçen yıl seçilen merkez sağcı Paz, ekonomik krizdeki ülkeyi “iş dünyası dostu” politikalarla yönetme vaadinde bulunmuştu. Ancak hükümetin kemer sıkma adımları, geniş kesimlerin tepkisini çekiyor.

ABD’den Paz hükümetine destek

ABD destekli sağ lider Paz, protestolar sırasında Washington’dan da destek aldı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgesel koalisyonu olarak tanımlanan “Amerikalar Kalkanı” ittifakı, Paz hükümetinin yanında olduklarını açıkladı.

İttifak üyeleri yaptıkları açıklamada, “Bolivya halkına gıda, ilaç ve diğer hayati malzemelerin ulaştırılmasını engellemeye yönelik sahte yol blokajlarıyla ülkeyi geriye sürükleme girişimlerine karşı Paz’ın demokratik hükümetinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Latin Amerika’da "suça karşı militarist yanıt"ı savunan koalisyonun bu açıklaması, Bolivya’da protestolara karşı ordunun daha etkin kullanılmasının önünü açan yasal düzenlemeyle aynı döneme denk geldi.