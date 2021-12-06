Amerikalı kredi şirketinin CEO'su 900 çalışanını Zoom toplantısıyla işten çıkardı

Amerikalı kredi şirketi Better.com’un CEO’su Vishal Garg, çalışanlarının yüzde 9’una işten çıkarıldıklarını Zoom üzerinden yapılan bir seminerde bildirdi. CEO, Noel Bayramı’ndan kısa süre önce yapılan işten çıkarmaların arkasında “piyasa etkinliği, performans ve verimlilik” olduğunu söyledi. Garg, aynı zamanda işten çıkarılan kişilerin “verimsiz olarak” mesai arkadaşlarından “çaldığını” iddia etti.

CNN’in aktardığına göre Garg, Zoom’da, “Eğer bu konuşmadaysanız işten çıkarılan şanssız grubun bir parçasısınız. İş akdinize bugün itibariyle son verilmiştir” dedi.

Garg, daha sonra işten çıkardığı 900 çalışana tazminat için insan kaynakları ile temasa geçebileceklerini söyledi.