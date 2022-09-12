Ameliyatta dikiş için sağlam ip bulamayan hekim tutanak tuttu

Kendisi de hekim olan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bugün yaptığı açıklamada, emekli bir hastanın reçeteyle aldığı iki ilaç için 192 lira fark ödemesini ve Adıyaman’daki bir hastanede apandisit ameliyatının ardından hastasına dikiş atmaya çalışan hekimin sağlam ip bulamadığını gösteren video hakkında konuştu.

Adıgüzel, şunları söyledi:

“Bugün sağlıkta gelinen noktayı, -biri eczane diğeri ameliyathane- iki örnekle göreceğiz. Bir emekli vatandaşın, raporlu ilaçları için, tek bir reçetede iki tane ilacı için ödediği fark ücreti 192 TL. Öyle az kullanılan pahalı ilaçlar da değil. Hemen her tansiyon hastasının kullandığı ilaçlar. İşte reçete, işte faturası. Kıt kanaat geçinilen bir ülkede bir emekli vatandaş, hem de raporlu ilacına tek reçete için 192 TL ödüyorsa bu devlet, sosyal devlet değildir.

'Durumu tutanak altına alıyorlar'

Yine, Adıyaman'da bir ameliyathane. Bir apandisit ameliyatı var. Ameliyat bitmiş, doktor hastanın ameliyat yarasına dikiş atacak. Açılan her ip çürük. Patır patır kopuyor. 67’nci ipten sonra nihayet bir tane sağlam ip bulunuyor ve bu durumu tutanak altına alıyorlar. Ameliyathane, hasta ismi, tarih, saat, hepsi var. İsterse Sağlık Bakanı arasın da söyleyeyim ona. Sonra ‘dikiş neden tutmadı, ameliyat yarası neden iltihap kaptı’ veya ‘ameliyat yarasından neden fıtık oldu’, değil mi?

'Kaçırılan 128 milyar doların bedelini ödüyor'

Ameliyat masasında sağlam ve kaliteli malzemeler yerine adi tıbbi malzemelere mecbur bırakılan o hasta, aslında neyin bedelini ödüyor? Ya da bir önceki örnekte o emekli vatandaş, ‘reçete farkı’ diye aslında neye para ödüyor? Şu bilinsin ki her ikisi de aynı şeye para ödüyor. Her ikisi de bu hükümetin yandaşlarının, Cengiz’in affedilen vergi borçları ile ertelenen kamu borçlarının ve Merkez Bankası’nın arka kapısından kaçırılan 128 milyar doların bedelini ödüyor.

'Türkiye'nin tarihinin en başarısız Sağlık Bakanı'dır'

Şimdi diyorum ki bir doktor milletvekili olarak; bunları, bu yine doktor olan Sağlık Bakanı’na bir sorayım. Ana biliyorum ki bu sorularımda da tıpkı daha önce sorduğum 200'e yakın soru gibi cevapsız bırakılacaktır. Bu Sağlık Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en başarısız Sağlık Bakanı’dır. Ama başarılı olduğu alanlar da vardır. Dezenformasyonda maharetlidir. Sağlık Bakanı değil adeta ‘dezenformasyon bakanı’dır. Sağlıkta ticarette maharetlidir. Ülkem ve insanlarımızın anayasal sağlık hakkı için temennim, Sağlık Bakanı’nın artık Erdoğan'a ve yanlış politikalarına sadakat yerine millete ve meslektaşlarına ettiği yemine sadık kalmasıdır.” (ANKA)