Sağlıkta 'devrim': 'Boş yatak yok 6 ay sonra gelin'

Batman‘da yaşayan Sabri Kaya (45), 7 ay önce geçici olarak çalıştığı işte araç kullanırken, beyin kanaması geçirip kaza yaptı.

Bilinç kaybı yaşayan ve felçli kalan Kaya, önce Batman ve Diyarbakır’da çare aradı ama bulamadı. Ancak iyileşme belirtileri göstermeyen Kaya’nın ailesine “İki hastaneye giderseniz, tedavi olursunuz. Ya Ankara ya da Trabzon’da Şehir Hastanesi’ne gidin” denildi.

Sözcü‘den Veli Toprak’ın haberine göre bin bir güçlükle Ankara Şehir Hastanesi’nden randevu alan Kaya’nın yakınlarına, “Şu anda boş yatak yok, 6 ay sonra gelin” cevabı verildi.

Verilen cevap karşısında “Sağlık Bakanlığı ve mevcut iktidarın sağlık sisteminde devrim yarattığını iddia ettiğini" söyleyen Sabri Kaya’nın amcasının oğlu Salih Kaya, “Böyle devrim mi olur! Şehir Hastaneleri ile devasa hizmet vereceğini söylüyor, felçli bir hastayı kabul etmeyerek geri gönderiliyor” dedi.