Amedspor maçında IKBY bayrağına soruşturma: 6 gözaltı

Diyarbakır’da dün akşam oynanan Amedspor ve Bursaspor karşılaşmasında açılan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı nedeniyle en az 6 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır Valiliği’nin bayrak açanlara yönelik inceleme başlatıldığı açıklaması sonrası, herhangi bir soruşturma dosyası açılarak numaralandırılmadan bayrak açanlar için gözaltı kararı çıkarıldı. “Hayali bir ülkenin bayrağını açarak terör eylemi yapmak” suçlamasıyla çıkarılan gözaltı kararı sonrası en az 6 kişi evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınanların ifade işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenildi.

Diyarbakır Barosu'ndan açıklama

Diyarbakır Barosu yazılı bir açıklama yaparak soruşturmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtti ve gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Barodan yapılan açıklamada “Müsabaka esnasında açılan bayrağın, Irak Anayasasıyla tanınmış Kürdistan Bölgesel Yönetiminin resmi bayrağı olduğunu hatırlatıyoruz. Meşru bir bayrağın kamusal alanda açılmış olmasına yönelik geliştirilen linç kampanyasını ve bunun etkisi ile başlatılan soruşturma ve gözaltıların kabulü mümkün değildir. Son yıllarda halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu ayrımcı politikalar ve Kürtlere ait sembollere yönelik tahammülsüzlük anlayışı terk edilmelidir. Başlatılan hukuki dayanaktan yoksun soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.