Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

Rahatsızlandığı için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Ahmet K., henüz bilinmeyen nedenle ambulanstan inerek hemşirelerin odasına girdi.

DHA'nın haberine göre Ahmet K., kapıyı kilitleyip içerideki 3 hemşireyi elindeki cam parçası ile rehin aldı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Ahmet K., polisin kapıyı kırarak içeri girmesiyle yakalanıp gözaltına alındı. Saldırgan sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz tarafından yapılan yazılı açıklamada "Dinlenme odasında bulunan 2 hemşire arkadaşımız ve hemen kendisinin ardından odaya giren 1 hemşire arkadaşımızı rehin almıştır. Emniyet ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve şahsı etkisiz hale getirmiştir. Bu süreçte, hemşirelerimizde hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma olmamıştır" denildi.