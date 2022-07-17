Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi

İstanbul Avcılar'da geçen hafta Perşembe günü meydana gelen olaya göre, D-100 Karayolu'nda sol şeritte ilerleyen ve içinde hasta bulunan bir ambulansın sürücüsü sirenlerini açarak önündeki otomobil sürücüsünden yol istedi. Otomobil sürücüsü ambulans şoförünün ısrarına rağmen yol vermemekte direndi.

DHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsünün yol vermeyeceğini anlayan ambulans şoförü, sağ şeride geçerek ilerlemeye çalıştı. Otomobil sürücüsünün yol vermediği anlar ise ambulanstaki görevli tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan incelemelerde sürücünün İbrahim Ethem K. olduğu belirlendi. Ambulansa yol vermeyen sürücü İbrahim Ethem T. aracıyla birlikte yakalandı. Ekipler İbrahim Ethem K.'ye "sol şeridi işgal etmek" suçundan 427 lira, "geçit üstünlüğü olan aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolunu açmaması" suçundan ise 196 lira olmak üzere toplam 623 lira cezai işlem uyguladı.