Ambulans hasta taşıdığı sırada haczedildi

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin ilçedeki yatalak ve diyaliz hastalarını sağlık kurumlarına taşıyan hasta nakil aracına, içerisinde hasta olduğu sırada haciz işlemi uygulandı. Haciz işleminin belediye AKP yönetimindeyken açılan bir dava nedeniyle uygulandığı kaydedildi.

BirGün'de yer alan habere göre, AKP yönetimindeki kamulaştırma davasından dolayı üzerine haciz kaydı konulan Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil aracı, içerisinde hasta varken haczedildi. Belediye adına tescili bulunan 34 ENN 182 resmi plakalı ambülans, bir hastayı İstanbul merkezdeki bir hastaneye naklederken polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, icra borcundan dolayı araçta haciz kararı olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini belirterek aracı bağladı.

Ambulans içerisinde bulunan hasta ise haciz noktasına çağrılan 112 ekipleriyle hastaneye gönderildi. Ambulans, çekiciyle Yediemin Otoparkı’na götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri; icraya konu olan karara göre, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazının kamulaştırılmasından fiilen kaynaklı alacak davası sebebiyle ambulansa haciz işlemi yapıldığını belirterek, ambulansa icra konulduğuna ilişkin belediyeye herhangi bir tebligat gönderilmediğini kaydetti.

Esenyurt Belediye Başkanı: Bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek "Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi! Yanlış duymadınız. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.