Amazon 18 bin çalışanın işine son verecek

Amazon, ABD tarihindeki en büyük toplu işten çıkarmaya imza atarak 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Amazon, "son birkaç yılda hızla işe aldığını" öne sürerek, işten çıkartmaları başlatacağını ilan etti. Şirket, işten çıkartmalara gerekçe olarak "ekonomik belirsizliği" sundu.

Söz konusu bilgi şirket CEO'su Andy Jassy, tarafından işçilere yolladığı mektupta belirtildi.

Amazon'un geçmişte "zorlu iktisadi süreçler" yaşadığını ve bunu yapmaya devam edeceğini söyledi. CEO, işçilere yolladığı mektupta, "Bu değişiklikler, daha güçlü bir maliyet yapısıyla uzun vadeli fırsatlarımızı takip etmemize yardımcı olacak." dedi.

İşten çıkarmaların çoğunlukla şirketin Amazon Fresh ve Amazon Go gibi kuruluşlarını etkileyeceği belirtiliyor.

CEO Jassy, işten çıkartmalardan etkilenecek kolların neler olduğunu belirtmedi ancak Amazon'un 18 Ocak'tan itibaren etkilenen çalışanlarla iletişim kuracağını söyledi.

İşten çıkarmalar, Amazon'un yaklaşık 300 bin kişilik kurumsal işgücünün yüzde 6'sına tekabül ediyor.